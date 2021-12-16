Таллинн продлил период выплаты пособия за первый день болезни(1)
Таллиннское горсобрание на сегодняшнем заседании приняло решение продлить период выплаты пособия за первый день болезни до 31 мая. Таллинн выплачивает пособие за первый день болезни в сумме 30 евро на основании выданного больничного листа.
По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, компенсация первого дня болезни служит важным фактором в замедлении распространения вируса. ”Как мы видим, эпидемия коронавируса еще далека от завершения. Поскольку большинство заражений происходит в школе или на рабочем месте, то при симптомах болезни или при вступлении в близкий контакт с больным необходимо без раздумий остаться дома. Компенсация первого дня болезни способствует этому”, — сказал Осиновский.
”На самом деле важно, чтобы в случае заболевания ковидом больничный лист по всей стране компенсировался с первого дня и в полном объеме, но, к сожалению, государство не приняло этого необходимого решения”, — добавил он.
Таллинн выплачивает пособие по компенсации первого дня болезни с 25 марта нынешнего года. Ходатайствовать о пособии могут жители Таллинна, которым выписан больничный лист по причине заболевания, установленного в отношении них карантина или заболевания во время беременности.
Для получения пособия человек должен быть зарегистрирован как житель Таллинна. Ходатайство подается по окончании больничного и выплаты больничных денег. Ходатайство о компенсации можно подать в городском э-обслуживании http://taotlen.tallinn.ee/haiguspaev через 24 часа после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и произвела выплату. Больничная касса отмечает больничный лист как оплаченный в течение следующего рабочего дня после поступления платежа в банк.
Если воспользоваться э-обслуживанием не представляется возможным, ходатайство можно подать по электронной почте в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства, а также в зале обслуживания районной управы по месту жительства. Поданное по электронной почте ходатайство должно быть подписано в электронном виде. В э-среду можно войти через государственную идентификационную систему: при помощи ID-карты, Smart-ID, mobiil-ID и EU eID.