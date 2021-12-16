Юри Ратас заболел коронавирусом

Сначала выяснилось, что он, пребывая дома в семейном кругу, получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19. Ратас сдал ПЦР-тест, который также оказался положительным.

Председатель Центристской партии и спикер парламента в прошлую пятницу сообщил, что тест одного из членов его семьи оказался положительным. Поэтому Ратас с субботы находится на самоизоляции, хотя поначалу и экспресс-тест и ПЦР-тест дали отрицательный результат.

Первую дозу вакцины Pfizer Ратас получил в мае. В четверг на прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.

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