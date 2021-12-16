Юри Ратас получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус

Председатель Центристской партии и спикер парламента в прошлую пятницу сообщил, что тест одного из членов его семьи оказался положительным. Поэтому Ратас с субботы находится на самоизоляции, хотя поначалу и экспресс-тест и ПЦР-тест дали отрицательный результат.