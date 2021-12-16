16.12.2021, 17:27
Юри Ратас получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус
"Сейчас жду результата ПЦР-теста", — сообщил Ратас в телефонном разговоре Delfi.
Председатель Центристской партии и спикер парламента в прошлую пятницу сообщил, что тест одного из членов его семьи оказался положительным. Поэтому Ратас с субботы находится на самоизоляции, хотя поначалу и экспресс-тест и ПЦР-тест дали отрицательный результат.
Первую дозу вакцины Pfizer Ратас получил в мае. В четверг на прошлой неделе он сделал прививку бустерной дозой.
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