Цена стрижки спровоцировала скандал

”В прейскуранте написано, что стрижка для пожилых стоит 4-5 евро, а с меня взяли 6, — сетует читатель и добавляет, — у меня инвалидность тяжелой степени, а меня еще и оскорбили. Парикмахерам надо пройти курсы повышения квалификации, чтобы они знали, как следует разговаривать с клиентами”.

По версии работников парихмахерской, это не пенсионера оскорбили в зале заведения, а, наоборот, он нецензурно выражался, общаясь с женщиной-парикмахером.

По цене 4-5 евро для пенсионеров, которую и готов был заплатить за работу парикмахера пожилой человек, здесь выполняются только две стрижки: ”бокс” и ”полубокс”. Парикмахеры объяснили, что Петру была выполнена стрижка ”канадка”, соответствующая его любимой длине волос. Соответственно с него и взяли 6 евро.

Работники уверяют: о том, что тарифы изменились, клиент знал, но просто не захотел с этим мириться. Сотрудницы заведения сказали, что имеют право не обслуживать клиентов, которые приходят за получением услуги в нетрезвом виде или ругаются матом.

Отказаться обслуживать клиента, как выяснила ”НГ” в Службе предпринимательства и защиты прав потребителя Нарвского Департамента развития и экономики, фирма имеет право, но при этом желательно объяснить причину отказа. Также, как сообщила редакции заведующая службой защиты потребителей Мария Теребилина, ”в случае конфликтных ситуаций, связанных с оказанием услуги, за разъяснениями необходимо обращаться к руководству фирмы, в компетенцию которого входит осуществление контроля за организацией, установление внутренних правил по обслуживанию клиентов, разрешение конфликтных ситуаций, которые возникли в процессе обслуживания”.

Редакция связалась с хозяйкой заведения Натальей. Она обещала разобрать ситуацию со своими арендаторами и пояснила, что сентябрьское повышение цен составило всего 1 евро, но тем не менее вызвало неодобрение многих клиентов.