Семь хитростей от жителей Эстонии: уловка "2.80" и другие советы, как грамотно справляться с ростом цен

Если трудно ежедневно избегать рекламы, то перестать следовать за различными влиятельными людьми в социальных сетях гораздо проще. "Я нажал «unfollow» на нескольких аккаунтах, где поощрялось потребление. Я заменил их аккаунтами, ориентированными на финансовую мудрость", – сказал один из авторов дневника, подчеркнув, что не стоит недооценивать влияние информационных потоков на наше потребительское поведение. Среди аккаунтов FB, Instagram, посвящённых денежной мудрости Эстонии, он рекомендует следить за такими авторитетами, как Mikroinvestor, Investeerivhunt, Moneysmarterme, Kristiinvesteerib, JRoosaare, Rahakratt, Investeerimisklubi, Dividendiinvestor, Finantsfööniks и Investor Toomas.

Вы также можете сделать экономию денег более увлекательной, инвестируя деньги, которые Вы экономите на продуктах, купленных со скидкой во время кампаний. "Я начал собирать чеки и подсчитывать сбережения два раза в месяц. Сэкономленные деньги инвестировал", – поделился один из участников группы. За длительный период времени, по его словам, он накопил довольно значительную сумму, с которой можно получать прибыль.

Продукты питания – одна из самых больших статей расходов для многих семей, особенно в свете недавнего роста цен. Один из участников группы поделился способом отслеживать эти расходы. Надо просто отделить счёт на питание от прочих счетов. "В начале каждого месяца мы кладём на этот счёт определённую сумму, и следим за расходами. Если в начале месяца мы немного переусердствуем, то в конце месяца нам придётся тратить на еду осторожнее". Выделение конкретной суммы упрощает составление бюджета, Вы можете записать конкретную сумму, а не предполагать или выискивать потраченные на питание суммы из выписок со счетов. Кроме того, члены клуба предлагают попробовать заказывать еду через интернет. Заказ на основе списка и исходя из реальных потребностей помогает избегать эмоциональных покупок.

В этом году рост потребительских цен в Эстонии был самым быстрым за последние 13 лет, доходя до 7%. Руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер собрала советы, которыми люди делились в крупнейшей в Эстонии группе Facebook " Kogumispäevik ", и записала самые эффективные и креативные идеи членов группы, позволяющие управлять расходами и откладывать сбережения в условиях роста цен.

Уловка "2.80"

Участие в вызове часто даёт человеку толчок, и делает, казалось бы, скучную экономию более увлекательной. "У меня есть счёт под названием "2.80". Я где-то прочитал, что, оказывается, откладывая каждый день всего-то по 2,80 евро, к концу года можно накопить 1000 евро", – делится один из участников. Другие энтузиасты бережливости говорят, что разного рода "челленджи" помогли им откладывать деньги. "В этом году я принимаю участие в различных челленджах по накоплению, таких как «100 конвертов», «52 недели», «10 тысяч» и т. д. Это делает накопление весёлым и увлекательным делом", – подтверждает один из них.

Ставьте сбережение на первое место

Часто руки доходят до откладывания денег только в конце месяца. Однако опытные участники группы говорят, что два самых эффективных способа сбережения денег – это иметь конкретную цель, на которую нужно копить, и откладывать деньги на сберегательный счёт каждый месяц сразу после получения зарплаты, до начала прочих расходов. Если у меня нет цели, для которой я должен откладывать деньги, то в день зарплаты я могу положить определённую сумму на сберегательный счёт, но она может так же быстро вернуться в сферу потребления". Но если есть конкретная цель (как в случае с недавней покупкой жилья), то лучше держать сбережения на сберегательном счёте и не переводить их обратно на обычный счёт", – объясняет один из участников.

Автоматизировать экономию

Как и оплата счетов, экономия денег может быть автоматизирована. "Сейчас всё может быть автоматизировано – всевозможные сберегательные и инвестиционные платежи так же важны, как и любые другие счета. Я воспринимаю эти статьи расходов как природное явление, которому невозможно сопротивляться", – поделился опытом один из участников группы. Автоматизация накоплений облегчает дело, потому что тогда не возникает соблазна потратить сбережения на что-то другое.

Последовательность – лучший совет

Многие признают, что самый эффективный совет – это постоянный учёт и анализ своих доходов и расходов, планирование будущих трат. "Мой лучший совет – продумать финансовые расходы всей семьи: что нам действительно нужно, и чем мы пользуемся. Например, нет смысла покупать лишние продукты или вещи, единственная функция которых – напоминать Вам, что их вообще незачем было покупать", – шутит одна из участниц. Чем больше Вы отслеживаете свои расходы, тем лучше видите, где можно сэкономить.