ТАБЛИЦА | Сравним стоимость парковки в Таллинне с крупнейшими городами и столицами мира

В рамках данного исследования сравнивалась стоимость часа парковки в будний день в платной зоне и цена абонемента для жителей соответствующей зоны платной парковки.

Стоимость часа парковки

Из всех городов, вошедших в рейтинг, самая дорогая парковка зафиксирована в столице Великобритании. Один час парковки в Лондоне достигает 9,9 €. Оставить машину в самом центре Амстердама стоит 7,5 € и в столице Норвегии — Осло — 7,5 €.

Цена одного часа зависит от спроса на парковку в данном районе. Как правило, чем дальше от центра — тем дешевле.

Вильнюс, Рига и Таллинн относятся к городам, в которых стоимость платной парковки зависит от территориальной зоны. Цена за час парковки в Вильнюсе колеблется от 0,3 € до 2,5 €, в Риге — от 1 € до 5 €, а в Таллинне — от 0,6 € до 6 €.

Счастливыми обладателями самой выгодной цены за парковку стали жители Еревана. Час парковки в столице Армении обойдётся лишь в 0,18 €.