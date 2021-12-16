Европа хочет отказаться от природного газа. ЕС набросал план будущего без "Газпрома"(23)
Европейский союз собирается отказаться от природного газа ради борьбы с изменением климата и к 2050 году заменить чистыми источниками энергии значительную часть ископаемого топлива, основным поставщиком которого в Европу является российский "Газпром", пишет Русская служба Би-би-си.
Еврокомиссия не стала тянуть время, несмотря на бушующий энергетический кризис и рекордные цены на газ, и в среду представила проект реформы газового рынка. Он наверняка не понравится не только российскому президенту Владимиру Путину, но и некоторым странам ЕС.
Поэтому проекту уготован трудный путь: чтобы стать законом, инициативу Еврокомиссии (фактически, правительства Евросоюза) должны поддержать депутаты Европарламента и власти 27 стран ЕС, представляющие почти полмиллиарда жителей крупнейшего политического союза на планете.
Вот что предлагает Еврокомиссия:
- Водород вместо природного газа. Чтобы обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году, ЕС недостаточно электрифицировать экономику. Промышленности все равно нужен газ, а раз так, то пусть он будет "чистым", а не ископаемым, решила Еврокомиссия. Главная альтернатива — водород. Технологии его получения существуют, но они очень затратны. ЕС надеется инвестировать в инфраструктуру и за счет господдержки удешевить и сделать рентабельным выпуск водородных топливных элементов и производство водорода из возобновляемых источников.
- Отказ от долгосрочных газовых контрактов. Именно такие двусторонние контракты, привязанные к цене на нефть, заключает "Газпром" и продвигает Путин. Однако ЕС считает свободный рынок гарантией стабильных поставок. ЕС признал, что сразу отказаться от природного газа не выйдет, но чтобы начать слезать с иглы, предложил ограничить срок действия долгосрочных контрактов на его закупку 2049 годом.
- Создание стратегического запаса. Одна из основных причин невиданного скачка цен на газ в последние месяцы в Европе — нехватка газа в подземных хранилищах. Европа показывает пальцем на "Газпром", тот отвечает, что все контракты выполняет. Чтобы больше не оказываться в такой ситуации, Еврокомиссия предложила на случай перебоев создать стратегический запас газа, по примеру стратегического резерва нефти в США.
Три этих пункта показывают, что, несмотря на дороговизну, ковидный кризис и растущее недовольство населения, ЕС не отказывается от "зеленой перестройки" экономики. Более того, он готов идти на обострение в противостоянии с Россией, которую напрямую не обвиняет в газовом шантаже, но постоянно указывает на недопустимость использования газа в качестве инструмента политического давления, в особенности на соседей — Украину, Молдову и Грузию, с которыми у ЕС заключено соглашение о партнерстве.
Россия не отказывается от ставки на экспорт ископаемого топлива как основы экономики в будущем и продолжает строить экспортные газопроводы, включая недавно сданный, но еще не одобренный "Северный поток — 2" в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.
Примерно треть всего потребляемого газа Европа закупает в России, и Кремль не раз выражал недовольство реформой энергетического рынка Евросоюза. Путин называл ее причиной нынешнего роста цен на газ, а Еврокомиссию — "умниками".
"Умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, — говорил Путин в сентябре. — Теперь пожалуйте бриться, получили искомый результат… А те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать".
В ЕС тоже не все довольны
Однако Еврокомиссия борется не столько с зависимостью Европы от российского газа, сколько с зависимостью от углеводородов в целом. Большой план "зеленой революции" ЕС представил еще в июле, и новые предложения лишь дополняют его.
"Европа должна перевернуть страницу, попрощаться с ископаемым топливом и перейти на более чистые источники энергии. Для этого, в том числе, придется заменить природный газ газами, получаемыми из возобновляемых и низкоуглеродных источников, такими как водород", — сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.
Сейчас газ занимает 25% в общем энергетическом балансе Европы, в производстве электроэнергии — 20%, тепла — почти 40%.
ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год, 95% приходится на природный газ, и лишь 5% — на те самые "чистые" газы, которые Еврокомиссия сватает ему на замену.
В будущем они должны постепенно вытеснить ископаемый природный газ и занять весьма значительную долю газовой составляющей общего энергетического баланса к 2050 году, говорится в предложениях Еврокомиссии.
Не всем нравится прыть брюссельских чиновников. Рекордные цены на газ бьют по карману избирателей, и власти небогатых стран ЕС опасаются, что вкупе с усталостью от пандемии растущие расходы на свет и отопление переполнят чашу терпения. Польша уже заикалась о пересмотре целей сокращения выбросов из-за газового кризиса.
Другим, наоборот, кажется, что Еврокомиссия осторожничает. Франция и Испания, например, выступали за интервенции и временные ограничения на свободном энергетическом рынке, однако чиновники ЕС утверждают, что в этом нет необходимости, поскольку к весне все причины роста цен обещают так или иначе рассосаться.
Так что кризис — временный, и это не повод останавливаться на пути в зеленое будущее, уверяет Еврокомиссия. В среду в защиту этой позиции прозвучал самый авторитетный голос в ЕС.
Германия — крупнейшая экономика, самая населенная страна и промышленный центр Европы — подтвердила решимость обнулить собственные выбросы к 2045 году, на 5 лет раньше общеевропейского срока.
"Позади у нас 250 лет процветания, основанного на сжигании угля, нефти и газа. А впереди — каких-то 23 года, за которые нам необходимо уйти от ископаемого топлива. И мы сделаем это", — сказал в среду новый канцлер Германии Олаф Шольц.