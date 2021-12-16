Европа хочет отказаться от природного газа. ЕС набросал план будущего без "Газпрома"

Три этих пункта показывают, что, несмотря на дороговизну, ковидный кризис и растущее недовольство населения, ЕС не отказывается от "зеленой перестройки" экономики. Более того, он готов идти на обострение в противостоянии с Россией , которую напрямую не обвиняет в газовом шантаже, но постоянно указывает на недопустимость использования газа в качестве инструмента политического давления, в особенности на соседей — Украину , Молдову и Грузию , с которыми у ЕС заключено соглашение о партнерстве.

Поэтому проекту уготован трудный путь: чтобы стать законом, инициативу Еврокомиссии (фактически, правительства Евросоюза ) должны поддержать депутаты Европарламента и власти 27 стран ЕС, представляющие почти полмиллиарда жителей крупнейшего политического союза на планете.

Еврокомиссия не стала тянуть время, несмотря на бушующий энергетический кризис и рекордные цены на газ, и в среду представила проект реформы газового рынка. Он наверняка не понравится не только российскому президенту Владимиру Путину , но и некоторым странам ЕС .

Россия не отказывается от ставки на экспорт ископаемого топлива как основы экономики в будущем и продолжает строить экспортные газопроводы, включая недавно сданный, но еще не одобренный "Северный поток — 2" в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.

Примерно треть всего потребляемого газа Европа закупает в России, и Кремль не раз выражал недовольство реформой энергетического рынка Евросоюза. Путин называл ее причиной нынешнего роста цен на газ, а Еврокомиссию — "умниками".

"Умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, — говорил Путин в сентябре. — Теперь пожалуйте бриться, получили искомый результат… А те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать".

В ЕС тоже не все довольны

Однако Еврокомиссия борется не столько с зависимостью Европы от российского газа, сколько с зависимостью от углеводородов в целом. Большой план "зеленой революции" ЕС представил еще в июле, и новые предложения лишь дополняют его.

"Европа должна перевернуть страницу, попрощаться с ископаемым топливом и перейти на более чистые источники энергии. Для этого, в том числе, придется заменить природный газ газами, получаемыми из возобновляемых и низкоуглеродных источников, такими как водород", — сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

Сейчас газ занимает 25% в общем энергетическом балансе Европы, в производстве электроэнергии — 20%, тепла — почти 40%.

ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год, 95% приходится на природный газ, и лишь 5% — на те самые "чистые" газы, которые Еврокомиссия сватает ему на замену.

В будущем они должны постепенно вытеснить ископаемый природный газ и занять весьма значительную долю газовой составляющей общего энергетического баланса к 2050 году, говорится в предложениях Еврокомиссии.