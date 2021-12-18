ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО И ВИДЕО | Одна из самых успешных ИТ-компаний Эстонии занимается порнобизнесом и организует оргии в прямом эфире

Эмма (имя вымышленное, настоящее имя девушка скрывает), неоднократно подвергавшаяся избиениям, безутешно плачет. Несколько дней назад во время очередного приступа депрессии она попыталась выпрыгнуть на улицу из окна третьего этажа. При этом любой желающий может в онлайн-режиме наблюдать за страданиями Эммы посредством камер, установленных по всей квартире. Задача Эммы — развлекать зрителей занятиями сексом перед камерами.

Однако в русскоязычных социальных сетях, а также на многочисленных форумах довольно быстро замечают, что зрители с куда большим удовольствием наблюдают за физическим насилием над девушкой.

Особенно ”занимательный” случай произойдет в феврале 2019 года, когда только что избитую Эмму будут утешать сотрудники эстонской скорой помощи и полиции. В прямой эфир попадет даже разговор между девушкой и полицейскими.

”Эстонские менты допросили Эмму и вызвали ей скорую помощь. Полиция обнаружила камеры и несколько резиновых фаллоимитаторов, что вызвало у них некоторое замешательство”, — делится впечатлениями в социальной сети Telegram администратор группы фанатов порнобизнеса.

Согласно полученным материалам, разразившийся в Эстонии скандал из-за реалити-шоу, которое вышло в эфир осенью 2018 года, связан с сайтом для взрослых Bongacams и их партнерской программой Bongacash.

Расследование издания Eesti Ekspress показало, что этот бизнес был организован сотрудниками одной из самых успешных IT-компаний Эстонии, которые скрывают свои настоящие имена под различными псевдонимами.