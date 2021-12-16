ВИДЕО | С вечера 31 декабря по утро 2 января не будет действовать ограничение 23:00

Яак Ааб, временно исполняющий обязанности премьер-министра в связи с рабочей поездкой Каи Каллас, сообщил, что научный совет и Департамент здоровья решили не смягчать коронавирусные ограничения.

Однако правительство решило, что в качестве исключения с вечера 31 декабря по утро 2 января не будет действовать ограничение, позволяющее заведениям быть открытыми только до 23:00. То есть, в эти дни праздники могут длиться всю ночь без ограничения по времени.

Ааб добавил, что ковид-сертификаты, возможно, будут в будущем действительны в течение 9 месяцев. Прежде чем выносить решение, правительство хочет выслушать точку зрения комиссии по иммунопрофилактике.

Государство будет выделять премии за успешную вакцинацию населения. Сейчас среди самоуправлений лидирует Рухну, где вакцинировано более 83% жителей. Нарва, Силламяэ и Кохтла-Ярве получат премию за то, что за короткий период времени сумели увеличить охват вакцинации на 10%.

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