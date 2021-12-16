Вскоре от продавцов газа можно ждать роста цен. Может, стоит сменить свой пакет?

Мы уже писали о плюсах-минусах различных пакетов при потреблении электричества. Сейчас речь пойдет о пакетах для потребителей газа, цена на который просто взлетела до небес.

Создатель потребительского портала Võrdle.ee (куда входят сайты Gaasihind.ee и Elektrihind.ee) Керт Валбет в среду сообщил, что компания Eesti Energia повысила свою фиксированную цену на газ с 0,858 €/m3 до 1,304 €/m3. По его мнению, вскоре и другие продавцы газа пересмотрят свои цены.

Будущее гибких пакетов трудно оценивать

Потребитель сам решает — какой "газовый" пакет ему больше подходит. Например, Eesti Gaas предлагает потребителям три пакета — с фиксированной ценой, биржевой ценой и гибкий пакет (подробнее читайте здесь).

Как пояснил Валбет, при выборе фиксированного пакета вы обеспечите себе потолок цен на эту зиму. Выбирая гибкий (биржевой) пакет, нужно быть готовым к тому, что цены будут колебаться в пределах десятков процентов. Причем, по мнению экспертов, колебание будет, по всей видимости, происходить лишь в сторону повышения. При этом в случае биржевого пакета колебания будут более существенные. Валбет добавил, что рост и снижение цен в гибких пакетах зависят от ряда непредсказуемых факторов, к примеру, от погоды.

"Газовые" пакеты можно менять и почаще

По словам Валбета, потребителю стоит быть активнее и пересматривать пакеты и условия пару раз в год. Не следует опасаться смены пакета, так как весь процесс в Эстонии происходит в интернет-среде, и на это уйдет всего 10 минут.

От смены поставщика газа или пакета можно отказаться в течение 14 дней. Если потребитель не изменил своего мнения, то договор вступает в силу, и через месяц пакет меняется. Новый поставщик сам прекращает договор потребителя со старым продавцом, при этом никаких перебоев со снабжением газа не происходит, весь процесс идет автоматически.

Поэтому совет экспертов такой: постоянно следить за тем, что происходит с ценами, и соответственно менять пакет.