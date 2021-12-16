Приговор убийце Хангошвили — пожизненный срок для Кремля?

Вадим Красиков признан виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили. Теперь неопровержимо доказано, что именно Красиков 23 августа 2019 года хладнокровно и злонамеренно застрелил гражданина Грузии чеченского происхождения в центре Берлина. Сообщники убийцы до сих пор не найдены, расследование в отношении этих "неизвестных" продолжится. Высший земельный суд Берлина предполагает, что люди, стоящие за этим преступлением, находятся в России.

Таким образом, приговор, в сущности, следует за доводами федеральной прокуратуры, которая видит в Красикове (его вымышленная фамилия — Соколов), убийцу, действовавшего по заказу российских спецслужб. Аргументы федеральных прокуроров основываются на доказательной базе, которая в значительной степени опирается на собранные улики.

А они, в свою очередь, большей частью были добыты сетью журналистов, а не следователями, которые смогли проверить большую часть этого расследования, но далеко не всё. Это проблематично по многим причинам, в том числе из-за особенностей немецкого процессуального права.

Ущерб на ниве внешней политики

В политическом плане причиненный ущерб едва ли можно исправить — независимо от результата возможного обжалования приговора в Верховном федеральном суде. Защита уже дала понять, что намерена пойти на этот шаг. Но даже если высший немецкий уголовный суд отменит приговор из-за нарушения процессуальных норм, политический эффект никуда не денется. И он разрушителен.

Правда этого исторического приговора заключается также в том, что Россия не участвовала в расследовании обвинений, предъявленных ее гражданину. И что президент Путин обозвал убитого "террористом".

Велика вероятность, что убийца Красиков получил свое задание из темных коридоров российского аппарата власти. Но позволит ли совокупность всех пунктов обвинения стопроцентно юридически доказать, что это было политическое заказное убийство, акт — как выразился судья — "государственного терроризма"? Письменное обоснование приговора должно быть обнародовано в январе.