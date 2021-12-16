Приговор убийце Хангошвили — пожизненный срок для Кремля?(2)
Приговор за убийство чеченца в Берлине вынесен: гражданин России получил пожизненный срок. Но осуждены также были президент Владимир Путин и российское государство, считает руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW Кристиан Триппе.
Вадим Красиков признан виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили. Теперь неопровержимо доказано, что именно Красиков 23 августа 2019 года хладнокровно и злонамеренно застрелил гражданина Грузии чеченского происхождения в центре Берлина. Сообщники убийцы до сих пор не найдены, расследование в отношении этих "неизвестных" продолжится. Высший земельный суд Берлина предполагает, что люди, стоящие за этим преступлением, находятся в России.
Таким образом, приговор, в сущности, следует за доводами федеральной прокуратуры, которая видит в Красикове (его вымышленная фамилия — Соколов), убийцу, действовавшего по заказу российских спецслужб. Аргументы федеральных прокуроров основываются на доказательной базе, которая в значительной степени опирается на собранные улики.
А они, в свою очередь, большей частью были добыты сетью журналистов, а не следователями, которые смогли проверить большую часть этого расследования, но далеко не всё. Это проблематично по многим причинам, в том числе из-за особенностей немецкого процессуального права.
Ущерб на ниве внешней политики
В политическом плане причиненный ущерб едва ли можно исправить — независимо от результата возможного обжалования приговора в Верховном федеральном суде. Защита уже дала понять, что намерена пойти на этот шаг. Но даже если высший немецкий уголовный суд отменит приговор из-за нарушения процессуальных норм, политический эффект никуда не денется. И он разрушителен.
Правда этого исторического приговора заключается также в том, что Россия не участвовала в расследовании обвинений, предъявленных ее гражданину. И что президент Путин обозвал убитого "террористом".
Велика вероятность, что убийца Красиков получил свое задание из темных коридоров российского аппарата власти. Но позволит ли совокупность всех пунктов обвинения стопроцентно юридически доказать, что это было политическое заказное убийство, акт — как выразился судья — "государственного терроризма"? Письменное обоснование приговора должно быть обнародовано в январе.
Триумф правового государства
А пока приговор, вынесенный в Берлине, даст немецкому правительству холодный старт в его и без того достаточно сложной попытке хоть на каком-то уровне наладить сотрудничество с Кремлем. Москва испытывает глубокое недоверие к новому министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, ее считают марионеткой США и американских притязаний на власть. На горячую неприязнь глава немецкой дипломатии, демонстрируя взаимность, отвечает борьбой с неоимперскими амбициями России. Приверженность Бербок основанной на ценностях внешней политике рассматривается как контрпроект силовой политике Путина.
В то же время в среде московской правящей элиты вынесенный в Берлине вердикт будет способствовать укреплению психологии осажденной крепости, подразумевающей наличие заговора Запада против России. Этот нарратив нужен Путину, чтобы заставить народ поддержать его агрессивный курс и одновременно объяснить ухудшение социального положения в России. Запад виноват, Запад хочет нам зла — приговор убийце Красикову служит именно этому как в корне неверному, так и действенному нарративу Кремля. Только теперь он будет слышен немного громче.
Этот приговор показывает, насколько высока ценность независимой от предписаний сверху юстиции. Будь то сегодняшний вердикт в Берлине или будущий пересмотр дела в Карлсруэ: правовое государство стоит превыше любых внешнеполитических расчетов.