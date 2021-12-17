Компенсации за электричество: в местных самоуправлениях могут потребовать выписку с банковского счета

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас во вторник в Рийгикогу заверил, что заявления начнут принимать с нового года. Минфин не исключил, что в каких-то самоуправлениях будут готовы и в конце декабря. Для местных самоуправлений это означает новую большую нагрузку и дополнительные расходы.

Потребуется куча бумаг

Для того, чтобы определить целевую группу нуждающихся в компенсации будет задействован регистр данных STAR, в котором отражаются данные Регистра народонаселения и данные Налогового и таможенного департамента.

Ходатайствующему о помощи будет нужно представить счета за электроэнергию и, при необходимости, социальный работник местного самоуправления может попросить представить дополнительные данные: например об алиментах, удержанных суммах в рамках исполнительного производства, а также выписки с банковских счетов за период, который покрывается компенсацией. В расчет будут браться все доходы: зарплата, пенсия, дивиденды, выплаты из пенсионного фонда и другие пособия.

В случае, если семья живет, согласно Регистру народонаселения, по разным адресам, то нужно будет доказать, что какой-то адрес является действительно общим адресом домохозяйства.

На настоящий момент право на государственную поддержку имеют семьи, чистый доход которых ниже относительной черты бедности, составляя 673 евро на человека в домохозяйстве. На каждого последующего члена домохозяйства, которому исполнилось 14 лет, такая же сумма имеет коэффициент 0,5 (336,50 евро), а на детей до 14 лет — коэффициент 0,3 (201,90 евро).

Местные самоуправления уже дали понять, что нуждаются для выполнения непредвиденной работы в дополнительных ресурсах — человеческих и финансовых. Поскольку многим самоуправлениям будет необходимо взять на работу и обучить новых сотрудников.

Например, власти Таллинна уже сообщили что нанимают дополнительно 13 человек и, к тому же, откроют специальную инфолинию.