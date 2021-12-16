За сутки в Эстонии выявлено 647 случаев заражения коронавирусом, среди больных никто не умер

По состоянию на утро 16 декабря в больнице находятся 259 зараженных коронавирусом пациента. Из них 176 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 147, или 83,5%, не вакцинированы и 29, или 16,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 23 новых истории болезни. Среди больных коронавирусом смертей не зафиксировано.

За последние сутки проанализировали 6600 результатов теста, из которых 647 оказались положительными. Из получивших положительный тест 390 не были вакцинированы и 257 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6831 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 479. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 234 779 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,6%.

В Эстонии выявлено всего 111 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон", из них шесть подтверждены в ходе секвенирования.

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