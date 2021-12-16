Для людей с ограниченными физическими возможностями вакцинация может быть проведена на дому

Сейчас общая цель всех медицинских специалистов Эстонии состоит в том, чтобы все желающие могли пройти вакцинацию, в том числе и те, кто не может посетить пункты вакцинации по состоянию здоровья. Есть два способа пригласить на дом бригаду вакцинаторов: человек может связаться со своим семейным врачом о необходимости вакцинации на дому или позвонить на телефон круглосуточной инфолинии 1247. В Таллинне о желании пройти вакцинацию на дому также можно сообщить по телефону 666 2727, звонки принимаются в будние дни с 8:00 до 20:00 и в выходные дни с 9:00 до 17:00.

”Возможность вакцинации дома особенно важна для людей с особыми потребностями, которые по состоянию здоровья не могут посетить пункт вакцинации. С этой целью Больничная касса создала для людей возможность самостоятельного информирования о своем желании вакцинироваться на дому. Помимо семейных врачей, местные органы самоуправления также имеют соответствующую информацию или социального работника, который знает, что в их регионе есть человек, который не может посетить в пункт вакцинации, и он может порекомендовать такому человеку вакцинацию на дому”, — прокомментировала Мари Кальбин, главный специалист отдела первичных медицинских услуг Больничной кассы, по словам которой вакцинация на дому не стала дополнительной нагрузкой на медицинскую систему. Сегодня примерно 3500 человек в Эстонии получили инъекции вакцины на дому. Примерно 100 человек можно вакцинировать в домашних условиях за одну неделю.