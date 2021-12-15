Плата за место в детском саду для таллиннцев сохранится на прежнем уровне

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, цель города — поддержать благополучие таллиннских семей с детьми. ”Нынешний сложный период, связанный с распространением короновируса, был трудным для всех, и чтобы смягчить его негативное влияние, город разработал ряд дополнительных мер поддержки. Таким образом, с осени этого года таллиннские семьи, у которых двое и более детей посещают муниципальный детский сад, должны будут вносить плату за место только за одного ребенка, — пояснил Белобровцев. — Сегодня городское правительство решило предложить Таллиннскому горсобранию сохранить для родителей уровень платы за место в муниципальных детских садах на прежнем уровне в случае, если ребенок и хотя бы один из его родителей проживают в Таллинне”.

В связи с повышением ставки минимальной заработной платы сумма, которую родители должны платить за место в детском саду, в новом году увеличится с 71,25 евро до 79,79 евро. Однако для жителей Таллинна нынешний размер платы за место, то есть 71,25 евро, останется в силе, и город будет компенсировать разницу, то есть 8,54 евро, в качестве льготы. В детском саду с бассейном со следующего года плата за место вырастет с 78,26 евро до 87,64 евро, город также компенсирует и это повышение.