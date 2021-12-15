Пентус-Розиманнус ответила на вопросы о росте цен на электричество и компенсациях

”В Рийгикогу министры сообщали, что эта сумма может быть повышена до 1050 евро или даже 1200 евро. Я сверился с информацией на сайте. Там ничего конкретного до сих пор не сказано. Я считаю, что эта сумма могла бы быть даже больше. Даже человек с доходом в 1200 евро не является богачом. На мой взгляд, мы не должны направлять людей в самоуправления с ходатайством о получении пособия по бедности”, — сказал Хепнер.

Пентус-Розиманнус ответила, что резкий рост цен на электричество, газ и отопление затронул всех. Но, по ее словам, он все же оказывает разное влияние. ”Менее обеспеченные слои населения должны получить реально ощутимую помощь. И по этой причине мы хотели бы сосредоточиться именно на этих семьях”, — сказала министр.

Она добавила, что завтра на заседании правительство обсудит повышение установленного изначально порога для выплаты прямых пособий до уровня медианного дохода. ”Если человек живет один, то речь идет о домохозяйстве, чей нетто-доход в месяц составляет до 1052 евро. Если семья состоит из двух человек — двух совершеннолетних, — то для них максимальный порог ежемесячного нетто-дохода составит 1578 евро. Если семья состоит из двух взрослых и одного малолетнего ребенка, то максимальный доход должен составлять до 1735,8 евро. Если же в семье двое взрослых и двое детей более старшего возраста, то максимальный нетто-доход составляет уже более 2600 евро. В дополнение к этому завтра правительство также обсудит снижение платы за пользование газопроводной сетью, как это было ранее сделано для платы за пользование электросетью. Безусловно, это поможет предприятиям, которые в настоящий момент испытывают трудности”, — сказала Пентус-Розиманнус.

По мнению министра финансов, важно, чтобы все нуждающиеся в помощи ее реально получили, обратившись к местным самоуправлениям. По этой причине, вешать на них ярлык ”нуждающихся” — дурной тон. ”Также бытует неверное мнение, что все счета необходимо обязательно предоставлять кому-то на бумаге. Это не так. Их можно отправить и электронным путем. Правительство хотело бы, чтобы выплаты пособий начались как можно скорее; чтобы люди как можно быстрее их получили; чтобы весь процесс был максимально удобным и чтобы порог был достаточным, чтобы реально помочь людям. По этой причине мы существенно повысили предел, изначально задуманный для семей с низким уровнем дохода, и, надеюсь, завтра правительство достигнет соглашения в этих вопросах”.