В Тартуской гимназии вспышка "омикрона", часть учеников перевели на дистанционку

”По состоянию на вчерашний день было 14 подтвержденных случаев, сегодня добавились еще, — сказала Delfi директор гимназии Хайди Киуру. — Полугодие подходит к концу, и сейчас все еще есть шанс, что отправленные на домашнее обучение ученики вернутся в школу на пару последних дней".

Сегодня на пресс-конференции Департамента здоровья советник отдела инфекционных заболеваний Ирина Донченко сказала, что спад заболеваемости замедлился, а в последние дни заболеваемость и вовсе выросла. Сейчас трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Важно знать, где происходит заражение. На прошлой неделе люди чаще стали заражаться на работе, заражаемость внутри семьи и в школах снизилась. В последнем случае влияние оказало масштабное тестирование.

Штамм "омикрон" вызывает опасения как у нас, так и в других странах, поскольку о нем мало что известно. В Эстонии выявлено уже 70 случаев, много случаев связано с очагом в Тарту. Это подтверждает высокую заразность вируса. Симптомы по большей части легкие, но, поскольку среди заболевших много вакцинированных, то это может быть вызвать именно этим. Уже в начале года данный штамм может стать доминирующим.