"Резал острыми предметами". Женщине удалось сбежать от мужа-убийцы

Сейчас 36-летняя Надежда находится в больнице, пишет rus.delfi.lv. Пару дней назад ее пытался убить гражданский муж. Женщине удалось сбежать из дома, когда мужчина начал ее резать острыми предметами. "Он меня бил кочергой, ножом, топором. Он меня избил, вся кровать была в крови. Я была в шоке, — поделилась с журналистами Надежда. По ее словам, потом муж потребовал принести предмет, с помощью которого он сейчас ее убьет. Женщина соврала, что знает, о чем речь и якобы пошла за ним. В этот момент она поняла, что это ее шанс сбежать. Ее всю в крови нашли лесозаготовщики, которые и вызвали скорую.

Дом, в котором разворачивались события, 48 летний Зигис, гражданский муж Надежды, арендует. Хозяйка дома рассказала, что попытка убийства была из-за ревности: "Надежда инвалид второй группы, у нее ментальное заболевание с рождения. Она часто гостила в доме друга. И, как выяснилось, на протяжении полугода этот друг вместе с отцом сексуально использовали ее. И угрожая ножом и оружием, запретили рассказывать об этом мужу".

Надежда это подтвердила: "Друг и его отец изнасиловали меня. И я решила об этом рассказать мужу. Поэтому он начал менять бить".

Известно, что Зигис раньше был судим за тяжкие преступления. Хозяйка дома знала это, но все равно решила сдать мужчине дом, таким образом, пытаясь помочь бывшему заключенному социализироваться и вернуться к нормальной жизни.

Краславская полиция начала два уголовных процесса. Один за попытку убийства, второй — за незаконное хранение в доме огнестрельного оружия, патронов и взрывчатых веществ.