ФОТО | Полиция о концерте у скандального MÉM Cafe: мешали движению, одна женщина бросила в полицейского стакан с чаем

Хозяин кафе Элвис Брауэр написал позавчера в социальных сетях, что во вторник вечером к 19 часам ждут людей у MÉM Cafe, где состоится благотворительный концерт "от своих — своим".

В назначенный час у расположенного в столичном районе Каламая заведения собралось довольно много людей. Оперативный дежурный Кесклиннаского отделения полиции Стеффен Тамм сообщил Delfi, что полиция получила вчера вечером вызов к упомянутому кафе, шум у которого мешал жителям окрестных домов.

"У кафе собралась большая толпа, часть людей стояли на проезжей части и мешали дорожному движению. Полицейские отодвинули людей с проезжей части, — рассказал Тамм. — К сожалению, нашлась одна женщина, которая игнорировала неоднократные просьбы и решила всё-таки выйти на проезжую часть. Для предупреждения возможной опасной дорожной ситуации полицейский оттеснил женщину с дороги. На что она бросила в сотрудника чей, который был у нее в руках стакане".

Полиция задержала 65-летнюю женщину в административном порядке и возбудила дело по статье, предусматривающей ответственность за оскорбление представителя власти.

В остальном, по словам Тамма, вечер прошел спокойно, без инцидентов. "Музыка закончилась около 21 часа, после этого большинство пришедших к кафе людей разошлись".

Напомним, что 30 ноября Департамент здоровья вынес OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть расположенное на улице Вана-Каламая кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством эпидемические требования. Кафе запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос. Вечером того же дня возле кафе была организована акция протеста.