ФОТО | Полиция обнаружила в Таллиннском порту 11 украденных в Финляндии мотоциклов

Этой осенью в Финляндии были украдены 11 кроссовых мотоциклов. Согласно собранной полицейскими информации, лица, которые стоят за этой кражей, желали переправить мотоциклы из Финляндии в Эстонию. Опираясь на поступившую информацию, полицейские проверили фургон с литовскими регистрационными номерами, который прибыл в воскресенье в Таллинн на пароме из Финляндии. В фургоне были обнаружены украденные мотоциклы, которые полиция забрала на хранение. Водителя, 39-летнего гражданина Литвы, задержали.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, этот случай — хороший пример тому, насколько успешно сотрудничают правоохранительные органы соседних государств.

„Мы ежедневно обмениваемся информацией и благодаря этому можем препятствовать планам международной преступности. Эстонию и Финляндию объединяют общие ценности, безопасность важна для обеих стран, поэтому у преступников, действующих по обе стороны границы, нет шансов остаться незамеченными", — сказал Ару.

В середине августа полиция усилила контроль на границе в связи с усилением миграционного давления на внешней границе ЕС, проверив в течение последних месяцев сотни тысяч человек и более ста тысяч транспортных средств.

„В портах Северной Эстонии, в том числе в Таллиннском порту, дополнительные патрули проверяют пассажиров, а при необходимости и багажники транспортных средств. Ежедневно к таким дополнительным проверкам привлечены десятки патрулей полиции. Нам важно, чтобы международные преступники не могли использовать Эстонию как транзитное государство. Мы посылаем четкий сигнал, что наша граница на замке благодаря умному подходу и оперативному сотрудничеству с соседями", — сказал Индрек Ару.



