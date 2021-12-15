ФОТО | "На одного котенка она наступила, второго бросила мне в лицо". В Таллинне ликвидировали "кошачью фабрику"

У заводчика изъяли 37 особей, из которых 22 были котятами. К сожалению, часть из них находятся в столь плачевном состоянии и столь молоды, что могут умереть. Животные нуждаются в ветеринарной помощи. Сейчас они находятся в приюте для животных.

По словам главного специалиста Пыхьяского региона Сельскохозяйственного и пищевого департамента Тийны Кукк, в лице данного заводчика мы имеем дело с человеком, который захотел легких денег за счет жизни и здоровья животных.

”Грязный матрас, на котором копошились котята, лужи мочи и испражнения повсюду, ведь песок женщина купить не удосужилась, так что кошки переделали под туалет всю квартиру. Сколько у нее было кошек, женщина не знала. Когда мы были там, она просто наступила на одного котенка, а второго просто бросила мне в лицо”, — написала Кукк в социальных сетях.

В самом плохом состоянии, по ее словам, находились котята двух недель от роду, которые почему-то были заперты в переноске и замерзли. ”Кроме того, заводчица как шаманка и ведьма наложила на меня проклятие”, — добавила Кукк.