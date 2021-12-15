15.12.2021, 19:47
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Катри Райк, суперзвезда нарвской политики: "Я наконец-то закончила свою цыганскую жизнь"(1)
Foto: Rauno Volmar
Конец 2021 года для Катри Райк (54) оказался весьма впечатляющим. После победы на выборах в Нарве, Райк была избрана председателем Нарвского горсобрания и выдвинула свою кандидатуру на выборах мэра города, которые пройдут 16 декабря. Она не только завоевала титул суперзвезды местной политики, но и показала, что для эстонского политика Нарва существует. В интервью "Эстонскому Экспрессу" Катри Райк рассуждает, каким чудом нарвитяне приняли ее как свою, очень честно критикует родную партию соцдемов, говорит о блефе EKRE и о том, что значит говорить о геях в Нарве, а также раскрывает о себе то, чего пока не знает публика.