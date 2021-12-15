БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Катри Райк, суперзвезда нарвской политики: "Я наконец-то закончила свою цыганскую жизнь"

Вы пребываете в Нарве с небольшими перерывами с 1999 года. Когда почувствовали, что вас стали принимать за свою?

Что я действительно нарвитянка, впервые услышала только сейчас. Через двадцать лет после того, как я приехала в Нарву, люди стали мне это говорить. На моем примере можно сказать, что путь от ненависти до любви можно пройти и за одну жизнь.

Что у меня больше нет исхода из Нарвы, я почувствовала сама в 2009 году, когда второй раз баллотировалась на пост директора Нарвского колледжа. Когда были евроденьги, и нужно было достраивать Нарвский колледж. В центре города, на месте здания Биржи, образовалась яма, кусты наросли. Тогда я и поняла, что моя обязанность — застроить эту дыру.

Однажды вас назвали мэром, а потом те же самые “называлы” вонзили вам нож в спину, и вы потеряли место мэра. Не опасаетесь, что и сейчас может случиться то же самое? Центристская партия просто переманит ваших людей, говоря: сделаем эту Райк.

Правда, однажды меня отстранили. Я надеюсь выстоять в горсовете при поддержке моих союзников, но легко не будет. На прошлой неделе я спрашивала себя, не слишком ли сейчас замахнулась. Но я в жизни осмелилась мечтать и, когда мечты сбываются, с ними приходится жить.

Если в ваш кабинет зайдет какой-то бизнесмен и предложит десятки тысяч за проталкивание решения — я не знаю, может быть, в Нарве это делается скорее за сотни тысяч, — то что вы сделаете как мэр?

По сути, однажды у меня был такой случай...