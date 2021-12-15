Ласнамяэ хочет поменять фирму, занимающуюся уборкой района

”Последние два года город стал уделять больше внимания обслуживанию дорог, придорожных территорий и зеленых зон. Мы хотим повысить качество обслуживания всех территорий, но зеленых зон в первую очередь, чтобы деревьям, кустам и цветам уделялось особое внимание”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Сейчас все районы города также обновляют свои договоры по обслуживанию. В новых договорах будет усилен надзор за тем, как подрядчики исполняют свои обязанности. Более систематический подход и долгосрочное партнерство с конкретным подрядчиком поможет обеспечить, чтобы в Ласнамяэ было как можно меньше мусора на открытых территориях, район был бы благоустроенным, дружелюбным и чистым.