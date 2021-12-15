ВИДЕО | Приведет ли "омикрон" к всплеску заболеваемости в Эстонии? Пресс-конференция Департамента здоровья

Ирина Донченко начала с того, что спад заболеваемости замедлился, а в последние дни заболеваемость и вовсе выросла. Сейчас трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Важно знать, где происходит заражение. На прошлой неделе люди чаще стали заражаться на работе, заражаемость внутри семьи и в школах снизилась. В последнем случае влияние оказало масштабное тестирование.

Штамм "омикрон" вызывает опасения как у нас, так и в других странах, поскольку о нем мало что известно. В Эстонии выявлено уже 70 случаев, много случаев связано с очагом в Тарту. Это подтверждает высокую заразность вируса. Симптомы по большей части легкие, но, поскольку среди заболевших много вакцинированных, то это может быть вызвать именно этим. Уже в начале года данный штамм может стать доминирующим.

Предположительно, ”омикрон” способен лучше пробивать иммунную защиту. При этом бустерная доза вакцины хорошо защищает от него, поэтому важно, чтобы все, у кого подходит время, получить дополнительную дозу.

Министр Кийк отметил, что вирус доберется до всех невакцинированных людей, и они будут болеть тяжелее, вплоть до летального исхода. Для предотвращения роста заболеваемости и защиты себя и окружающих следует получить бустерную дозу вакцины.

Доктор Калда сообщила, что в ходе мониторингового исследования вирус был обнаружен по всей стране, кроме Хийумаа, Ярвамаа и Йыгевамаа. У людей, получивших бустерную дозу, риск заболеть в пять раз ниже, чем у прошедших полный курс вакцинации и переболевших, и в десять раз ниже, чем у невакцинирвоанных.

Отвечая на вопросы журналистов, Кийк сказал, что вопрос возможного ослабления ограничений на новогодние праздники будет обсуждаться правительством завтра. Также от отметил, что риск заболеть есть везде, где бы человек ни находился: в больнице, на работе, в школе.

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