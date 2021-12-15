ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Приведет ли "омикрон" к всплеску заболеваемости в Эстонии? Пресс-конференция Департамента здорвья

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Донченко сказала, что спад заболеваемости замедлился, а в последние дни заболеваемость и вовсе выросла. Сейчас трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Важно знать, где люди заражаются. На прошлой недели люди чаще стали заражаться на работе, заражаемость внутри семьи и школе снизилась. В последнем случае влияние оказало тестирование учеников.

Штамм "омикрон" вызывает опасения как у нас, так и других странах, поскольку о нем мало что известно. В Эстонии выявлено уже 70 случаев, много случаев связано с очагов в Тарту. Это подтверждает высокую заразность вируса. Симптомы по большей части легкие, но, поскольку среди заболевших много вакцинированных, то это может быть вызвать именно этим. Уже в начале года данный штамм может стать доминирующим.

Предположительно, ”омикрон” способен лучше пробивать иммунную защиту. . При этом бустерная доза вакцины хорошо защищает от него, поэтому важно, чтобы все, у кого подходит время, получить дополнительную дозу.

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