Власти Тарту отменили новогодний салют

По словам Леэса, в настоящий момент ситуация с распространением COVID-19 вызывает беспокойство, и нужно избежать скопления на Новый год в центре города большого количества людей.

Сумма, которая была запланирована мэрией на проведение фейерверка, будет пожертвована в Детский фонд Клиники Тартуского университета. Как сообщил Леэс, эта сумма не очень большая — 5 000 евро.

По мнению чиновника, нужно подумать, а нужен ли вообще инновативному городу на Новый год грохот и дым?

В то же время вице-мэр отметил, что на Новый год Тарту всё-таки в темноту погружен не будет: праздничные ракеты активно в небо запускают сами жители, и, к тому же, на улицах города хорошая праздничная иллюминация, на Ратушной площади работает рождественский рынок.