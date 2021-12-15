Олимпийская чемпионка из США объявила о беременности своей российской жены

"Я горжусь нами обеими, горжусь тем, что мы создали и кем мы стали. Спасибо, что всегда любила Лайлу как свою собственную. Ты была моей поддержкой и голосом разума. Спасибо за мой смех, и твои объятия, мой танец под дождем, мое счастье, мой дом. Спасибо, что указываешь мне на ошибки и помогаешь двигаться вперед. Я тебя люблю. Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребенок! Лайла готова стать старшей сестрой! Не могу дождаться, чтобы перейти к следующей главе жизни вместе с тобой!" — написала Паркер в Instagram.