Советы эстонского эксперта: зима приносит неприятные сюрпризы для здоровья. Будьте к ним готовы!

"Зимой определенно стоит каждый день следить за прогнозом погоды, — советует руководитель сферы страхования рисков Swedbank Элерийн Рейнман. Когда погода осложнится, и на горизонте замаячит метель или ледяной дождь, не стоит забывать о самом ценном — своем здоровье".

Рейнман отмечает, например, что если человек принимает лекарства по рецепту, а прогноз погоды предупреждает о сильном ветре и шторме, стоит убедиться, что дома есть достаточный запас необходимых лекарств, поскольку в случае бурана разумнее остаться дома и переждать непогоду, чем идти в аптеку. Вьюга может также задержать сроки доставки лекарств.

"Кроме того, не стесняйтесь обращаться к своим близким или семейному врачу, если Вам необходимо следить за своим здоровьем, несмотря на экстремальные погодные условия, а Вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы передвигаться самостоятельно", — говорит Рейнман.

Но какие потенциальные проблемы со здоровьем связаны с зимой и морозами?

Пищевое отравление

Если после метели или ледяного дождя электричество отключается надолго, это может повлиять на срок хранения продуктов. Даже если они постоянно находятся в холодильнике или морозильной камере. Мясные и молочные продукты особенно чувствительны к таким изменениям температуры.

Отравление угарным газом

Это ядовитый газ, который опасен для здоровья даже при небольшом времени воздействия. Чтобы защитить себя от возможного отравления, убедитесь, например, что выхлопная труба Вашего автомобиля также очищена от снега, когда Вы убираете снег с автомобиля.

Проблемы с сердцем

Во время сильных снегопадов высота снежного покрова может подняться неожиданно высоко. Однако пробираясь по колено в снегу или разгребая его, можно опасно превысить частоту сердечных сокращений. Физические упражнения и пребывание на свежем воздухе всегда полезны для здоровья, но стоит помнить о своем состоянии здоровья и не переусердствовать. Если Вам нужно выйти из дома, а снег ещё не убран, не бойтесь попросить о помощи.

Боли в мышцах