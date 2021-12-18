Советы эстонского эксперта: зима приносит неприятные сюрпризы для здоровья. Будьте к ним готовы!
"Зимой определенно стоит каждый день следить за прогнозом погоды, — советует руководитель сферы страхования рисков Swedbank Элерийн Рейнман. Когда погода осложнится, и на горизонте замаячит метель или ледяной дождь, не стоит забывать о самом ценном — своем здоровье".
Рейнман отмечает, например, что если человек принимает лекарства по рецепту, а прогноз погоды предупреждает о сильном ветре и шторме, стоит убедиться, что дома есть достаточный запас необходимых лекарств, поскольку в случае бурана разумнее остаться дома и переждать непогоду, чем идти в аптеку. Вьюга может также задержать сроки доставки лекарств.
"Кроме того, не стесняйтесь обращаться к своим близким или семейному врачу, если Вам необходимо следить за своим здоровьем, несмотря на экстремальные погодные условия, а Вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы передвигаться самостоятельно", — говорит Рейнман.
Но какие потенциальные проблемы со здоровьем связаны с зимой и морозами?
Пищевое отравление
Если после метели или ледяного дождя электричество отключается надолго, это может повлиять на срок хранения продуктов. Даже если они постоянно находятся в холодильнике или морозильной камере. Мясные и молочные продукты особенно чувствительны к таким изменениям температуры.
Отравление угарным газом
Это ядовитый газ, который опасен для здоровья даже при небольшом времени воздействия. Чтобы защитить себя от возможного отравления, убедитесь, например, что выхлопная труба Вашего автомобиля также очищена от снега, когда Вы убираете снег с автомобиля.
Проблемы с сердцем
Во время сильных снегопадов высота снежного покрова может подняться неожиданно высоко. Однако пробираясь по колено в снегу или разгребая его, можно опасно превысить частоту сердечных сокращений. Физические упражнения и пребывание на свежем воздухе всегда полезны для здоровья, но стоит помнить о своем состоянии здоровья и не переусердствовать. Если Вам нужно выйти из дома, а снег ещё не убран, не бойтесь попросить о помощи.
Боли в мышцах
Повторяющиеся движения, связанные с уборкой снега и удержанием равновесия на неровных и скользких тротуарах, могут вызвать мышечные боли в различных областях, таких как спина, шея и плечи. Хорошо иметь дома несколько кремов или лекарств, но если у Вас их нет, посоветуйтесь с врачом или аптекарем. Они лучше всего смогут оценить Ваше состояние и дать рекомендации.
Обморожение
Воздействие ветра и сильного мороза может вызвать переохлаждение или даже обморожение. Обморожение обычно поражает те части тела, которые меньше всего нагреваются, например, лицо и уши, а также пальцы рук и ног. При воздействии холода эта область бледнеет, человек испытывает жжение или боль, иногда онемение и покалывание. Если при первых признаках переохлаждения достаточно зайти в тепло, чтобы избавиться от неприятных ощущений, то длительное воздействие мороза может вызвать гораздо более серьёзные повреждения. Поэтому, выходя на улицу, всегда следует одеваться по погоде и обращать внимание на ранние признаки переохлаждения.
Травмы
Каждый год снежная погода и мороз приносят с собой большое количество травм. Получить травму можно поскользнувшись на улице, из-за столкновения на ледяной горке. При экстремальных погодных явлениях, таких как ледяной дождь, по возможности лучше оставаться в помещении. Однако если Вам всё же необходимо выйти на улицу, оденьтесь потеплее и убедитесь, что Ваша обувь соответствует погоде. Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы вызвать помощь, если она понадобится.