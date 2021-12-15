ФОТО | Вандалы разорили в Пирита памятник легендарному мотогонщику

Мотогонщики, приглядывающие за памятником, обнаружили в субботу, что пропало множество связанных с Данлопом вещей, которые находились около памятного камня и были развешаны на двух деревьях.

Как сказал Delfi генсек Эстонской федерации мотоциклетного спорта Рауно Кайс, судя по всему, вандалы посетили памятное место за несколько недель до этого, до первого большого снега. Он попросил всех пользователей интернета быть внимательными: "Пара украденных вещей могут иметь определенную ценность. Просим всех сообщать на адрес info@msport.ee, если заметите, что что-то из украденного предлагается на продажу".

Во вторник о разорении памятника Данлопу написала и Би-би-си.

"Мы связались с полицией и надеемся найти людей, кто это сделал", — сказал британской телерадиокомпании организатор мотопробега в память о Джое Данлопе Аллан Амелиюсенко.

Амелиюсенко сообщил, что уже встретился с столичными чиновниками, чтобы обсудить, как можно было бы лучше охранять памятник.

Данлоп погиб 2 июля 2000 года в Таллинне во время гонок, врезавшись в дерево в дождливую погоду в Пирита, ему было 48 лет. Последний памятный заезд состоялся в 2020 году в 20-ю годовщину его смерти.

Подробнее об этом трагическом происшествии читайте здесь.