Кая Каллас: люди будут отмечать в любом случае, поэтому на Новый год можно ограничения снять
Премьер-министр Кая Каллас сказала в интервью Eesti Päevaleht, что правительство рассматривает вариант снятия на время новогодних праздников ограничения на работу увеселительных заведений.
По состоянию на сегодняшний момент можно опасаться, что на этот раз новый год у нас наступит в 11 часов. Или как?
Это сложный вопрос. Заболеваемость уже четвертый день подряд показывает легкий рост. Четвертая волна, скорее всего, уже началась. Но грядет новый год, и все хотят его отметить.
Тогда что остается?
Один из вариантов — это снять ограничение на первые выходные нового года, чтобы люди могли отметить, поскольку делать они это будут в любом случае.
Действительно, все, кто захотят, отметят.
Да-да. Мне не хотелось бы допустить ситуации, что это будет противоречить правилам и нам придется привлечь полиция для контроля над исполнением мер.
То есть вы снимите ограничение?
Предложение снять ограничения на первые выходные нового года правительство начнет обсуждать в четверг. Мы хотели принять решение еще на прошлой неделе, но, посмотрев, что делает ”омикрон” в других странах, поняли, что не можем пойти на риск и ухудшить ситуацию в больницах.
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