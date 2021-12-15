ВИДЕО | Звезда баскетбола побил исторический рекорд НБА

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству точных трехочковых бросков за карьеру.

Стефена Карри сумел забросить в корзину соперника 5 трехочковых при 14 попытках в прошедшем в ночь на 15 декабря гостевом матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Никс" (105:96). Всего на счету 33-летнего звездного игрока 2 977 реализованных дальних бросков. Он превзошел достижение двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена (2 973), завершившего карьеру в 2014 году.

Стефену 33 года. Он вполне может пробить отметку 4000 дальних попаданий в регулярном чемпионате и 5000 с учётом плей-офф до конца карьеры, если избежит травм. Сейчас в НБА нет снайпера уровня Карри, поэтому его рекорд будут считать "вечным".

Стефена Карри является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), дважды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016) и семь раз участвовал в Матче всех звезд (2014-2019, 2021).

