За сутки в Эстонии выявлено 658 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 15 декабря в больнице находятся 269 зараженных коронавирусом пациента. Из них 175 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 145, или 82,9%, не вакцинированы и 30, или 17,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 35 новых истории болезни. Умер один зараженный коронавирусом, который не был вакцинирован: 86-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 425 результатов теста, из которых 658 оказались положительными. Из получивших положительный тест 425 не были вакцинированы и 233 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 684 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 479. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 229 610 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60,4%.

В Эстонии выявлено всего 70 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон", из них шесть подтверждены в ходе секвенирования.

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