ВОЗ: новая волна инфекции может захлестнуть мир за считанные недели

В ВОЗ отметили, что к настоящему моменту "омикрон", впервые появившийся в Южной Африке, выявлен как минимум в 77 странах, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Однако реальные масштабы распространения вируса могут быть еще больше, и новая волна инфекции может захлестнуть мир буквально за считанные недели.

ВОЗ призвала все страны усилить меры по борьбе с эпидемией, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, вентиляция помещений и дезинфекция рук.

Во всемирной организации подчеркнули, что хотя симптомы "омикрона" могут быть слабее, чем у предыдущих штаммов, очень большое число заражений само по себе может снова перегрузить систему здравоохранения, если она окажется неготовой к новой волне инфекции.

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