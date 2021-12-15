ФОТО | Полиция выслала дорожным хулиганам черные рождественские открытки(2)
Департамент полиции и погранохраны уже 11-й год высылает черные рождественские открытки людям, которые чаще всех нарушили за прошедший год закон о дорожном движении. В этом году закон о дорожном движении четыре или больше раз нарушили 648 человек, это примерно на 100 человек меньше, чем в 2020 году.
Впервые такие открытки были отправлены и 113 водителям, которые получили в течение этого года не менее десяти предупредительных штрафов за превышения скорости, зафиксированных камерами слежения за скоростью.
По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, статистика по нарушениям, которые были зафиксированы как камерами, так и полицейскими, вызывает озабоченность, так как превышение скорости стало в Эстонии социальной нормой и это нарушение не воспринимают как серьезное.
"Черными открытками мы напоминаем водителям, что превышение скорости является одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Те минуты, которые водитель выигрывает, превышая скорость, ни в коем случае не перевешивают те тяжелые и необратимые последствия, которые может повлечь за собой спешка на дороге. Свое время надо планировать так, чтобы не надо было рисковать ни своей жизнью, ни жизнями других людей", — сказала майор полиции Сирле Лойго.
Больше всего закон о дорожном движении нарушил молодой человек 2002 года рождения — 22 раза. Среди совершенных им нарушений в том числе и езда без прав и езда в нетрезвом виде. Больше всего предупредительных штрафов за превышения скорости, зафиксированных камерами, — 147 — получил мужчина 1966 года рождения.
Среди совершенных правонарушений больше всего превышений разрешенной скорости, иных нарушений ДПП, а также случаев езды на транспортных средствах, не имеющих действующего техосмотра. 57 водителя, неоднократно нарушивших закон о дорожном движении, стали в общей сложности виновниками 64 ДТП, в которых пострадало 22 человека.
Среди злостных нарушителей больше всего мужчин в возрасте от 22 лет до 31 года с основным образованием и гражданством Эстонии. Среди получателей открыток 56 женщин.
В Харьюмаа проживает большинство получателей таких открыток — 312, из них 224 в Таллинне. 109 открыток отправили в Ида-Вирумаа, в том числе 41 в Нарву и 31 в Кохтла-Ярве. Полиция выслала в Пярнумаа 72 и Тартумаа 70. Открытки получат также 36 жителей Ляэне-Вирумаа и 33 жителя Валгамаа.
Текст открытки:
"В этом году в Эстонии в ДТП погибло более 50 человек и пострадало более 1400 человек. Это не просто цифры из статистики о трагических происшествиях, это потерянные человеческие жизни и боль их близких.
ДТП зачастую случаются, как кажется, из-за небольшой небрежности. При плохом стечении обстоятельств даже маленькая ошибка может унести жизнь человека.
Каждый год во время праздников мы напоминаем нарушителям, чтобы они поберегли себя и других. Полиция Эстонии и другие участники дорожного движения желают тебе более безопасного года на дороге. Поверь, это в большей степени зависит самого от тебя.
Безопасного нового года!”