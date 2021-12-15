ФОТО | Полиция выслала дорожным хулиганам черные рождественские открытки

Департамент полиции и погранохраны уже 11-й год высылает черные рождественские открытки людям, которые чаще всех нарушили за прошедший год закон о дорожном движении. В этом году закон о дорожном движении четыре или больше раз нарушили 648 человек, это примерно на 100 человек меньше, чем в 2020 году.

Впервые такие открытки были отправлены и 113 водителям, которые получили в течение этого года не менее десяти предупредительных штрафов за превышения скорости, зафиксированных камерами слежения за скоростью.

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, статистика по нарушениям, которые были зафиксированы как камерами, так и полицейскими, вызывает озабоченность, так как превышение скорости стало в Эстонии социальной нормой и это нарушение не воспринимают как серьезное.

"Черными открытками мы напоминаем водителям, что превышение скорости является одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Те минуты, которые водитель выигрывает, превышая скорость, ни в коем случае не перевешивают те тяжелые и необратимые последствия, которые может повлечь за собой спешка на дороге. Свое время надо планировать так, чтобы не надо было рисковать ни своей жизнью, ни жизнями других людей", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Больше всего закон о дорожном движении нарушил молодой человек 2002 года рождения — 22 раза. Среди совершенных им нарушений в том числе и езда без прав и езда в нетрезвом виде. Больше всего предупредительных штрафов за превышения скорости, зафиксированных камерами, — 147 — получил мужчина 1966 года рождения.

Среди совершенных правонарушений больше всего превышений разрешенной скорости, иных нарушений ДПП, а также случаев езды на транспортных средствах, не имеющих действующего техосмотра. 57 водителя, неоднократно нарушивших закон о дорожном движении, стали в общей сложности виновниками 64 ДТП, в которых пострадало 22 человека.