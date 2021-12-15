В столкновении BMW и Mazda в Таллинне пострадал ребенок

Авария произошла в 13:38 на регулируемом при помощи светофоров перекрестке улиц Палдиски и Пирни, где легковой автомобиль BMW 525i при совершении поворота налево столкнулся с легковым автомобилем Mazda 6, которым управлял 76-летний мужчина.

Находившийся в BMW девятилетний мальчик был доставлен в Детскую больницу.

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