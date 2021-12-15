Лутсар: наивно полагать, что в январе коронавирус исчезнет

"Было бы очень наивно полагать, что в январе вирусное заболевание дыхательных путей внезапно исчезнет. Этого не произойдет. Это одно из сезонных заболеваний. И лучший результат, которого мы можем достигнуть, это сохранить низкие показатели заболеваемости. Но свести их к нулю или приблизить к минимальным значениям — это сейчас нереально. По моему мнению, можно придерживаться нынешних показателей — каждый день от 400 до 600 новых заболевших и менее двухсот госпитализированных Covid-пациентов", — сказала Лутсар в интервью радионовостям ERR.

Начеку, по оценке Лутсар, стоит быть тем жителям Эстонии, которые уже переболели коронавирусом, но все еще не привились. Ведь новый штамм омикрон, как показывают и научные исследования, и практика других стран, с легкостью поражает переболевших другой разновидностью коронавируса.

"И что касается текущей ситуации в больницах, то если в течение какого-то времени в числе госпитализированных оказывались примерно 30% вакцинированных, то сейчас из-за коронавируса на больничных койках оказываются только непривитые, исключения единичные. В свете распространения омикрон-штамма стоит отметить, что в 3-4 раза чаще им заражаются именно непривитые переболевшие. Этим людям необходимо задуматься по крайней мере об одной прививке", — предупредила вирусолог Ирья Лутсар.

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