Специалист Moderna заявил об одновременном заражении ”дельтой” и ”омикроном”

В зоне риска пациенты с низким иммунитетом. Бертон уточнил, что в таком организме два штамма могут ”обмениваться генами”.

”Омикроном” будут заражаться пациенты, которые уже инфицированы ”дельтой”. В дальнейшем это приведет к мутации вирусов”, — пояснил медицинский эксперт. Он добавил, что такое развитие событий вызывает определенные опасения.

Бертон также считает, что штамм ”омикрон” не является менее опасным вариантом коронавируса, как утверждалось ранее некоторыми специалистами. Первичные данные ученых, говорит эксперт, свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и практически одинаковом числе пациентов в отделениях интенсивной терапии, как при ”дельте”.

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