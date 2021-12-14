Коронавирус в мире: "Омикрон" способен обходить иммунную защиту, ковидные паспорта ускоряют темпы вакцинации

Ван, бывший председатель отделения медицинской вирусологии и заместитель председателя отделения медицинской микробиологии и иммунологии Китайской медицинской ассоциации, подчеркивает, что иммунитет, выработанный после вакцинации или в результате инфекции, в течение последующего полугода постепенно ослабевает, новый вариант способен более эффективно обходить существующую иммунную защиту.

"Мы обнаружили, что большое количество мутаций в варианте "Омикрон" действительно привело к значительным изменениям в иммунитете людей, которые уже болели ковидом, — говорит Ван. — Тем не менее, средний показатель ED50 (уровень защиты) от "Омикрона" все еще выше, чем базовый уровень, что указывает на то, что некоторый защитный эффект [от предыдущих прививок или инфекций] все еще существует".

Глава исследовательской группы Ючун Ван, старший научный сотрудник Национального института по контролю за продуктами питания и лекарствами в Китае , считает, что эти результаты согласуются с данными, полученными в Южной Африке, и подтверждают, что "Омикрон" может успешно обходить иммунную защиту.

Ученые также считают, что эти результаты предварительные, и для понимания иммунной защиты от нового варианта требуются дополнительные исследования.

Результаты, опубликованные в журнале Emerging Microbes & Infection, также предполагают, что, хотя третья прививка может значительно повысить иммунитет, она не защищает от "Омикрона" полностью.

Однако лабораторные образцы вируса, подвергшиеся исследованнию в этой работе, демонстрируют, что "Омикрон" действительно превосходит все предыдущие варианты по своей способности обходить иммунную защиту, полученную от предыдущей инфекции или вакцины.

Опубликованное во вторник одно из первых рецензируемых исследований варианта "Омикрон" дает основания предположить, что переболевшие ковидом или вакцинированные лучше защищены от этой разновидности вируса.

Переболевшие и вакцинированные менее уязвимы, но радоваться рано

Южноафриканские ученые утверждают, что пока нет доказательств того, что "Омикрон" столь же опасен, как предыдущие волны ковида в стране.

Один из ведущих южноафриканских экспертов по Covid-19, профессор Салим Карим указал на данные больниц из района, где впервые был обнаружен вариант "Омикрон". По его словам, по сравнению с предыдущими волнами пандемии гораздо меньше пациентов нуждались в кислородных аппаратах или в реанимации.

"В нынешней волне лишь один из четырех случаев оказывается тяжелым — это заметная разница. И дело не только в вакцинах — потому что снижение тяжести течения заболевания происходит во всех возрастных группах, включая те, которые мы не вакцинировали", — говорит он.

Похожая картина сейчас выявляется и в показателях смертности.

Профессор Марта Нунес, эксперт по вакцинам из университета Уитса, также считает, что уровень смертности при "Омикроне" ниже, чем во время предыдущих всплесков.

Однако врачи считают, что данных о том, насколько тяжелым является вариант "Омикрон", пока недостаточно. Неясно также и то, как новые вспышки будут развиваться в других странах. "Омикрон" распространяется стремительно, и сравнения с предыдущими волнами эпидемии полезны лишь до определенного момента, утверждают ученые.

Между тем глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан заявил, что новый вариант коронавируса вызовет огромный рост госпитализаций в ближайшие недели. Он добавил, что приоритетом ВОЗ остается вакцинация первой дозой всех уязвимых групп по всему миру, а не повторная вакцинация в богатых странах.

Райан призвал все страны подготовить свои системы здравоохранения к росту инфекций.

"Омикрон" становится главной угрозой в Дании



Эпидемиологи заявляют, что на этой неделе "Омикрон" станет доминирующим вариантом коронавируса в Дании, что приведет к увеличению числа случаев заболевания до рекордного уровня.

Число случаев заболевания в Дании резко возросло, что привело к рекордным ежедневным показателям заражений ковидом.