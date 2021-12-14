ФОТО | В Латвии водитель перегруженного лесовоза получил штраф 13 тысяч евро

Лесовоз с литовскими номерами был остановлен в Сигулдском крае, на дороге Инчукалнс — Ропажи — Икшкиле. В ходе проверки массы машины было зафиксировано множество нарушений. Всего начато 14 административных процессов, в том числе за незаполненную электронную анкету "Covidpass". Была превышена масса машины, а также нарушены требования, связанные с документами о работе и отдыха водителя, определенное время водитель ехал без тахографической карточки.