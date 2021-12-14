ЧП и криминал
14.12.2021, 21:01

ФОТО | В Латвии водитель перегруженного лесовоза получил штраф 13 тысяч евро

 (1)
Foto: Foto: Valsts policija

В конце минувшей недели Отдел контроля за автоперевозками Государственной полиции Латвии в рамках проверки, соблюдают ли перевозчики установленные ограничения, зафиксировали лесовоз Scania. Возникли подозрения, что он перегружен, пишет rus.delfi.lv.

Лесовоз с литовскими номерами был остановлен в Сигулдском крае, на дороге Инчукалнс — Ропажи — Икшкиле. В ходе проверки массы машины было зафиксировано множество нарушений. Всего начато 14 административных процессов, в том числе за незаполненную электронную анкету "Covidpass". Была превышена масса машины, а также нарушены требования, связанные с документами о работе и отдыха водителя, определенное время водитель ехал без тахографической карточки.

Общий размер штрафа составляет 13 160 евро. Водителю запрещено продолжать путь до тех пор, пока штрафы не будут оплачены.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии