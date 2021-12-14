Новости Эстонии
14.12.2021, 20:48

Пожилым жителям Кесклинна подарят рождественские елки

 
Kännukratt OÜ, kaasik, kasemets, kask, kuusk, kuused, mets
Foto: Sven Arbet
Пожилые клиенты Cоциального центра управы района Кесклинн благодаря сотрудничеству управы и клуба Lions получат в подарок рождественские елки.

”Рождественские елки в качестве подарков являются нашей многолетней традицией, которую мы организуем вместе с клубом Lions. В этом году клиенты социального центра также смогут отнести домой бесплатные рождественские елки. Рождество — это время, когда стоит замечать друг друга и делать добрые дела. А что может быть лучше, чем подарить радость на Рождество тем, кто в ней так нуждается”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Клуб Lions выбрал в лесу рождественские елки и доставил их на место. Управа района Кесклинн оплатила стоимость елки и ее доставку. В итоге удается сделать два добрых дела разом — клуб отдает полученные деньги на благотворительность, а пожилые люди Кесклинна получают бесплатную елку. Елки предназначены, прежде всего, для клиентов социального центра, но оставшиеся после раздачи деревья могут взять себе все желающие.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии