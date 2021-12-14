Пожилым жителям Кесклинна подарят рождественские елки
”Рождественские елки в качестве подарков являются нашей многолетней традицией, которую мы организуем вместе с клубом Lions. В этом году клиенты социального центра также смогут отнести домой бесплатные рождественские елки. Рождество — это время, когда стоит замечать друг друга и делать добрые дела. А что может быть лучше, чем подарить радость на Рождество тем, кто в ней так нуждается”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Клуб Lions выбрал в лесу рождественские елки и доставил их на место. Управа района Кесклинн оплатила стоимость елки и ее доставку. В итоге удается сделать два добрых дела разом — клуб отдает полученные деньги на благотворительность, а пожилые люди Кесклинна получают бесплатную елку. Елки предназначены, прежде всего, для клиентов социального центра, но оставшиеся после раздачи деревья могут взять себе все желающие.