Пожилым жителям Кесклинна подарят рождественские елки

”Рождественские елки в качестве подарков являются нашей многолетней традицией, которую мы организуем вместе с клубом Lions. В этом году клиенты социального центра также смогут отнести домой бесплатные рождественские елки. Рождество — это время, когда стоит замечать друг друга и делать добрые дела. А что может быть лучше, чем подарить радость на Рождество тем, кто в ней так нуждается”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.