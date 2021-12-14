”Левада-центр”: большинство россиян не исключают начала войны России с Украиной

Три процента респондентов считают, что война неизбежно произойдет. Примерно каждый третий опрошенный (36%) уверен, что это вполне вероятно. По мнению 38%, это маловероятно. Еще 15% заявили, что такая возможность совершенно исключена.

Ровно половина участников опроса считают США и страны НАТО инициаторами обострения ситуации на востоке Украины. Этой версии придерживаются 61% россиян старше 55 лет и только четверть (24%) молодых людей в возрасте 18-24 лет.

16% назвали виновником эскалации Украину. В основном о таком мнении заявили самые молодые участники опроса до 24 лет (20%). Еще четыре процента респондентов считают, что инициатор обострения — Россия, три — непризнанные Донецкая и Луганская народные республики.

О наращивании российских войск на восточной границе Украины говорят последние несколько недель. По словам источников западных СМИ, вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Обострение на российско-украинской границе стало предметом обсуждения на переговорах президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, а также на переговорах Путина с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. США и страны ”Большой семерки” предупредили РФ о тяжелых последствиях в случае нападения на Украину.

При этом большинство россиян (52%) считают украинский народ братским, следует из результатов опроса ВЦИОМ. 31% респондентов назвали свое отношение нейтральным и только 11% заявили, что украинцы враждебно настроены к россиянам.