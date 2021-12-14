На Всемирной выставке в Дубае расскажут об эстонском образовании(6)
В рамках недели образования, которая проходит с 12 по 16 декабря на Всемирной выставке в Дубае, эстонское образование будет представлено на бизнес-форуме, образовательной конференции, Дне университетов, Дне образовательных технологий и международных встречах.
Министр образования и науки Лийна Керсна сейчас находится в Дубае вместе с ректорами университетов, учеными и представителями бизнеса. 13 декабря министр Лийна Керсна приняла участие в международной конференции и обсудила вопросы инноваций и нововведений в сфере образования. Сегодня, 14 декабря, министр Керсна открыла Бизнес-форум по образованию, на котором обсудят инновационные решения для образования.
12 декабря министр Лийна Керсна встретилась с Сарой Бинт Юсиф Аль Амир, министром технологий будущего Объединенных Арабских Эмиратов. 13 декабря Лийна Керсна встретилась с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов Хусейном бин Ибрагимом Аль Хаммадом, с которым подписала договор о сотрудничестве в области образования между Эстонией и ОАЭ.
Также министр Лийна Керсна встретилась с Айменом Альмоайедом, министром по делам молодежи и спорта Бахрейна, шейхом Саудом Сакром Аль Квасимом, эмиром Рас-Аль-Хаймы, и Cултаном бен Ахмедом Аль Квасимом, заместителем губернатора Шарджи и президентом университета Шарджи. В павильоне Эстонии министр Керсна встретилась с эстонцами, живущими в Дубае. Лийна Керсна также посетит Американский университет в Рас-Аль-Хайме, департамент частного образования Шарджи и расположенный там Парк науки, технологий и инноваций.
В День университетов международная маркетинговая программа Эстонского исследовательского совета Research in Estonia продемонстрирует, как эстонская наука может внести свой вклад в решение глобальных проблем, и будет искать пути более эффективного решения этих задач в рамках международного сотрудничества.
На Дне образовательных технологий будут представлены решения, созданные образовательными технологическими компаниями Eliis, Clanbeat, SpeakTX, Opiq, Schoolaby, TutorID, DreamApply, MobiLab, а также пройдут дебаты о том, как выглядит качественное образование будущего, ориентированное на учащихся.
Представителями государственных университетов, участвующих в Неделе образования в Дубае, станут Тоомас Ассер, ректор Тартуского университета, Тыну Виик, ректор Таллиннского университета, Тийт Ланд, ректор Таллиннского технологического университета, Март Кальм, ректор Эстонской академии искусств, Генри-Давид Варема, проректор по внешним связям Эстонской академии музыки и театра, Улле Яакма, проректор по научной работе Эстонского университета естественных наук, и Меэлис Китсинг, ректор Эстонской школы бизнеса. В мероприятии также примут участие экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, председатель правления Эстонского исследовательского совета Ану Ноорма и специальный посол по вопросам образования Биргит Лао.
Неделя образования началась с международной конференции и панельной дискуссии министров образования. После этого сегодня, 14 декабря, состоялся бизнес-форум, посвященный будущему образования, а завершится неделя образования Днем университетов 15 декабря и Днем образовательных технологий 16 декабря.
Выставка EXPO 2020 в Дубае началась 1 октября и будет работать до конца марта 2022 года. EXPO, крупнейшая в мире бизнес-выставка, призвана продемонстрировать достижения стран всего мира. На EXPO представлены более 190 стран, и ожидается, что ее посетят 25 миллионов человек.
Эстонский павильон в течение шести месяцев будет демонстрировать цифровое общество Эстонии в целом, уделяя особое внимание нашим решениям в области образования, науки, инноваций и образовательных технологий. Посетители павильона Эстонии также смогут увидеть классную комнату, изображающую современное учебное пространство, разработанную в сотрудничестве с архитектурными бюро Kuubis и Standard. Эстонское образование представлено на Всемирной выставке впервые в этом году.