На Всемирной выставке в Дубае расскажут об эстонском образовании

Министр образования и науки Лийна Керсна сейчас находится в Дубае вместе с ректорами университетов, учеными и представителями бизнеса. 13 декабря министр Лийна Керсна приняла участие в международной конференции и обсудила вопросы инноваций и нововведений в сфере образования. Сегодня, 14 декабря, министр Керсна открыла Бизнес-форум по образованию, на котором обсудят инновационные решения для образования.

12 декабря министр Лийна Керсна встретилась с Сарой Бинт Юсиф Аль Амир, министром технологий будущего Объединенных Арабских Эмиратов. 13 декабря Лийна Керсна встретилась с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов Хусейном бин Ибрагимом Аль Хаммадом, с которым подписала договор о сотрудничестве в области образования между Эстонией и ОАЭ.

Также министр Лийна Керсна встретилась с Айменом Альмоайедом, министром по делам молодежи и спорта Бахрейна, шейхом Саудом Сакром Аль Квасимом, эмиром Рас-Аль-Хаймы, и Cултаном бен Ахмедом Аль Квасимом, заместителем губернатора Шарджи и президентом университета Шарджи. В павильоне Эстонии министр Керсна встретилась с эстонцами, живущими в Дубае. Лийна Керсна также посетит Американский университет в Рас-Аль-Хайме, департамент частного образования Шарджи и расположенный там Парк науки, технологий и инноваций.

В День университетов международная маркетинговая программа Эстонского исследовательского совета Research in Estonia продемонстрирует, как эстонская наука может внести свой вклад в решение глобальных проблем, и будет искать пути более эффективного решения этих задач в рамках международного сотрудничества.

На Дне образовательных технологий будут представлены решения, созданные образовательными технологическими компаниями Eliis, Clanbeat, SpeakTX, Opiq, Schoolaby, TutorID, DreamApply, MobiLab, а также пройдут дебаты о том, как выглядит качественное образование будущего, ориентированное на учащихся.