Ученые предупреждают: улучшение эпидемической ситуации в Эстонии надо рассматривать как передышку перед новой волной COVID-19

В ходе очередного этапа исследования по всей Эстонии тестированию на COVID-19 был подвергнут по случайной выборке 2331 совершеннолетний житель Эстонии. Положительный результат получили 35 человек, из которых 22 были только что переболевшими и 13 — еще инфекционно опасными. Это означает, что в Эстонии на данный момент может быть инфекционно опасен каждый 175-й совершеннолетний или 0,6% взрослого населения. Это на треть меньше, чем показали результаты октябрьского мониторинга.

При этом выяснилось, что лучше всего от коронавируса защищены те, кто успел получить прививку и бустерной дозой. У них риск заразиться почти в 10 раз меньше, чем у невакцинированных и почти в пять раз меньше, чем у привитых двумя дозами.

На предмет наличия антител к коронавирусу были обследованы 2290 человек, из них у 2130 антитела имелись. Это означает, что ориентировочно антитела возникли у 82% взрослых, что на 5% больше, чем в октябре. При этом наилучший результат здесь у пожилых людей: антитела обнаружену у 91% тестированных.

Руководитель исследования профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда отметила, что перед приближающимися праздниками данные результаты довольно обнадеживающие, но ситуация может быстро измениться.

"Глядя на то, как в ряде европейских стран стало вновь расти число инфицированных, следовало бы рассматривать нынешнюю ситуацию как передышку перед надвигающейся новой волной штамма "омикрон". Результаты наших исследований показывают у популяции довольно хороший уровень антител, но мы не знаем, насколько хорошо они смогут защитить от нового штамма. Имеющиеся, в основном лабораторные, международные исследования показали, что "омикрон" пробивает эту защиту, но, как правило, инфицирование не сопровождается тяжелым течением болезни", — пояснила Калда и призвала непривитых вакцинироваться, а тех, кому пора сделать бустерную прививку — получить ее при первой возможности.

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