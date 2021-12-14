В эту субботу в Нарве состоится уникальный "Ночной забег"

На дистанцию приглашаются все любители бега и быстрой ходьбы. Можно выбрать дистанцию в 5 или 10 км, и пройти или пробежать ее в разных дисциплинах — ходьба, скандинавская ходьба и бег.

Старт и финиш будут расположены в удобном для участников месте, перед торговым центром Астри со стороны улицы Рохелине. Старт будет дан 18 декабря в 20:30. На трассе основное движение будет перекрыто с 20:20 до 22:20. Проезд будет разрешен только общественному транспорту и оперативным службам. Регистрация — на сайте ööjooks.ee.