Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы

Гомельский областной суд приговорил блогера Сергея Тихановского, признанного правозащитниками политзаключенным, к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор был оглашен во вторник, 14 декабря, на территории следственного изолятора (СИЗО) №3 в Гомеле, где содержится Тихановский. Супруга Светланы Тихановской — лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты страны — обвиняли по четырем статьям.

Сергей Тихановский: "Считаю обвинения политически мотивированными"

Адвокат Наталья Мацкевич, которую 13 октября отстранили от работы, а позднее лишили адвокатской лицензии, говорила, что даже в СИЗО ее подзащитный оставался "тверд в своей позиции". В интервью Deutsche Wеlle из изолятора Сергей Тихановский отмечал, что все обвинения в свой адрес категорически отвергает: "Считаю их надуманными и политически мотивированными".

Суд также вынес приговоры остальным фигурантам "дела Тихановского". Их сроки заключения составят: у Николая Статкевича — 14 лет, у Игоря Лосика — 15 лет, у Артема Сакова — 16 лет, у Владимира Цыгановича — 15 лет, у Дмитрия Попова — 16 лет.

Одного из лидеров белорусской оппозиции — Статкевича — признали виновным по статье об "организации массовых беспорядков". Блогер Лосик проходил по статьям об "организации массовых беспорядков" и "разжигании социальной вражды", по ним же фигурировал и создатель YouTube-канала MozgON Цыганович. Членам команды канала "Страна для жизни" Сакову и Попову, как и Сергею Тихановскому, вменяли в вину сразу четыре статьи: "организация массовых беспорядков", "разжигание социальной вражды", "воспрепятствование работе и организация действий", "грубо нарушающих общественный порядок".

Процесс проходил в закрытом режиме

Процесс проходил в закрытом режиме "в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны". Перед началом процесса следователи взяли у защитников подписки о неразглашении, запретив им сообщать даже статьи обвинения, предъявленного подсудимым.