Новости Эстонии
14.12.2021, 15:16

Лутсар: в распространении омикрон-штамма могут быть и позитивные стороны

 
Irja Lutsaril on huumorimeel paigas.
Foto: Argo Ingver

Хотя новый омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее и им заражаются также вакцинированные и перенесшие COVID-19 люди, болезнь протекает легче, а потребность в стационарном лечении ниже, сказала глава научного совета Ирья Лутсар.

"Вопрос заключается в том, станет ли омикрон преобладающим штаммом или будет распространяться комбинация омикрона и дельты. Однако вполне вероятно, что большая часть "омикрона" возьмет верх", — приводит ее слова rus.err.ee.

По данным из Южно-Африканской Республики, госпитализированные пациенты с омикрон-штаммом коронавируса гораздо реже нуждаются в искусственной вентиляции легких и кислородной терапии, отметила глава научного совета.

Лутсар в некотором смысле сочла положительным и то, что "омикрон" должен уменьшить распространение дельта-штамма в Эстонии. При этом она подчеркнула, что в настоящее время слишком мало данных, чтобы подтвердить это с полной уверенностью.

По ее словам, на данный момент в Эстонии лишь несколько вакцинированных человек находятся на стационарном лечении с тяжелым течением COVID-19, большинство госпитализированных не вакцинированы.

Лутсар добавила, что нынешняя ситуация в Эстонии очень хорошая, но не стоит надеяться, что коронавирусная инфекция исчезнет. По ее словам, ситуация считается удовлетворительной, если ежедневно выявляется от 400 до 600 случаев заражения коронавирусом и менее 200 человек с тяжелым заболеванием Covid-19 нуждаются в стационарном лечении.

RusDelfi
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