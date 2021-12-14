Лутсар: в распространении омикрон-штамма могут быть и позитивные стороны

"Вопрос заключается в том, станет ли омикрон преобладающим штаммом или будет распространяться комбинация омикрона и дельты. Однако вполне вероятно, что большая часть "омикрона" возьмет верх", — приводит ее слова rus.err.ee.

По данным из Южно-Африканской Республики, госпитализированные пациенты с омикрон-штаммом коронавируса гораздо реже нуждаются в искусственной вентиляции легких и кислородной терапии, отметила глава научного совета.

Лутсар в некотором смысле сочла положительным и то, что "омикрон" должен уменьшить распространение дельта-штамма в Эстонии. При этом она подчеркнула, что в настоящее время слишком мало данных, чтобы подтвердить это с полной уверенностью.

По ее словам, на данный момент в Эстонии лишь несколько вакцинированных человек находятся на стационарном лечении с тяжелым течением COVID-19, большинство госпитализированных не вакцинированы.

Лутсар добавила, что нынешняя ситуация в Эстонии очень хорошая, но не стоит надеяться, что коронавирусная инфекция исчезнет. По ее словам, ситуация считается удовлетворительной, если ежедневно выявляется от 400 до 600 случаев заражения коронавирусом и менее 200 человек с тяжелым заболеванием Covid-19 нуждаются в стационарном лечении.