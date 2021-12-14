Утвержден план развития государственной обороны до 2031 года: количество призывников хотят увеличить до 4000
К структуре Сил обороны добавится подразделение ракетных установок залпового огня с региональной дальностью действия. Эстония также уделит внимание стратегической и тактической разведке, создав при бригадах разведывательные батальоны. В части военно-морского потенциала на вооружение будут приняты противокорабельные ракеты и морские мины.
”Принятие обновленного долгосрочного плана развития гособороны имеет большое значение при нынешней ситуации с безопасностью. Учитывая продолжающийся гибридный кризис, мы не должны забывать, что в его условиях важная роль принадлежит и конвенциональным военным возможностям”, — сказал министр обороны Калле Лаанет, добавив, что в ближайшие годы Эстония должна приложить еще больше усилий для укрепления своей военной обороны как самостоятельно, так и в сотрудничестве со своими союзниками.
9 декабря 2021 года правительство утвердило ”План развития государственной обороны до 2031 года”, который направлен на определение методов и возможностей развития оборонного потенциала с целью обеспечения сдерживания и способности реагирования на возможную агрессию противника.
”План развития государственной обороны в целом масштабный, а это означает, что военная гособорона является частью более широкого плана, охватывающего деятельность всего государства”, — добавил Лаанет. План развития гособороны реалистичен и учитывает имеющиеся ресурсы, поддерживая функционирование гражданского общества и экономику Эстонии.
Приоритеты нового плана развития:
• Для улучшения оборонной готовности согласно новому плану развития увеличится численность личного состава и будет создан дополнительный резерв. Наземная оборона усилится также за счет дополнительного привлечения добровольцев из Кайтселийта. Кроме того, предусмотрено развитие системы оповещений о положении на море и возможностей управления морскими операциями. Будут внедрены мобильные морские радары для мониторинга, а также создана возможность обмена информацией о военных действиях на море между странами Балтии.
• Для повышения эффективности подразделений увеличатся их скорость, защищенность и дальность действия, а также улучшатся возможности ведения военных действий на море. Возможность воздействовать на противника методом закрытого огня на расстоянии увеличится за счет создания подразделения ракетных установок залпового огня. Также будут усилены противотанковые возможности и потенциал наземной обороны, для всех пехотных частей предусмотрена поставка одноразового противотанкового оружия средней дальности. Модернизируется система воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, запланировано приобретение нового вооружения и снаряжения с учетом повышения маневренности бронетехники. Для воздействия на противника на море будет развиваться потенциал противокорабельных ракет и морских мин.
• Продолжение развития возможностей связи и сбора разведывательной информации является ключом к функционированию системы раннего предупреждения для обеспечения необходимого оперативного реагирования со стороны Эстонии и наших союзников по НАТО.
• С точки зрения человеческого ресурса краеугольным камнем системы обороны является резервная армия, которая формируется из мужчин и женщин, прошедших срочную военную службу. К 2025 году количество призывников увеличится до 4000, а к 2030 году количество действующих военнослужащих возрастет до 3975 человек, при этом заработная плата действующих военнослужащих останется конкурентоспособной.
• Продолжатся инвестиции в укрепление государственной обороны. С этой целью планируется отремонтировать аэродром Эмари, а также развивать штаб и тыловые центры Кайтселийта. Продолжится строительство полигонов и складов Сил обороны и обширное обновление управленческой инфраструктуры (включая штаб и тыловые центры Кайтселийта). Кроме того, в тартуском районе Раади откроется современный центр военной медицины и медицины катастроф.
Общая стоимость военной оборонной части представленного плана развития составляет более восьми миллиардов евро. В целях оптимизации ресурсов в сфере управления Министерства обороны были проведены реформы, направленные на экономию и повышение эффективности (например, консолидация услуг по персоналу). Большая часть средств, направляемых на государственную оборону, найдет свое место в эстонской экономике.