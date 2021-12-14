Утвержден план развития государственной обороны до 2031 года: количество призывников хотят увеличить до 4000

Приоритеты нового плана развития:

• Для улучшения оборонной готовности согласно новому плану развития увеличится численность личного состава и будет создан дополнительный резерв. Наземная оборона усилится также за счет дополнительного привлечения добровольцев из Кайтселийта. Кроме того, предусмотрено развитие системы оповещений о положении на море и возможностей управления морскими операциями. Будут внедрены мобильные морские радары для мониторинга, а также создана возможность обмена информацией о военных действиях на море между странами Балтии.

• Для повышения эффективности подразделений увеличатся их скорость, защищенность и дальность действия, а также улучшатся возможности ведения военных действий на море. Возможность воздействовать на противника методом закрытого огня на расстоянии увеличится за счет создания подразделения ракетных установок залпового огня. Также будут усилены противотанковые возможности и потенциал наземной обороны, для всех пехотных частей предусмотрена поставка одноразового противотанкового оружия средней дальности. Модернизируется система воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, запланировано приобретение нового вооружения и снаряжения с учетом повышения маневренности бронетехники. Для воздействия на противника на море будет развиваться потенциал противокорабельных ракет и морских мин.

• Продолжение развития возможностей связи и сбора разведывательной информации является ключом к функционированию системы раннего предупреждения для обеспечения необходимого оперативного реагирования со стороны Эстонии и наших союзников по НАТО.

• С точки зрения человеческого ресурса краеугольным камнем системы обороны является резервная армия, которая формируется из мужчин и женщин, прошедших срочную военную службу. К 2025 году количество призывников увеличится до 4000, а к 2030 году количество действующих военнослужащих возрастет до 3975 человек, при этом заработная плата действующих военнослужащих останется конкурентоспособной.

• Продолжатся инвестиции в укрепление государственной обороны. С этой целью планируется отремонтировать аэродром Эмари, а также развивать штаб и тыловые центры Кайтселийта. Продолжится строительство полигонов и складов Сил обороны и обширное обновление управленческой инфраструктуры (включая штаб и тыловые центры Кайтселийта). Кроме того, в тартуском районе Раади откроется современный центр военной медицины и медицины катастроф.