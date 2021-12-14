В среду пройдет инфочас по вопросам вакцинации детей — на русском языке
Министерство образования и науки в сотрудничестве со школой здоровья Celsius организуют инфочас, который состоится 15 декабря в 16:00. В ходе инфочаса медики представят обзор влияния коронавируса на детей и ответят на самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19.
Для сохранения контактного обучения крайне важен высокий уровень вакцинации в школьной семье. У родителей и самих детей есть множество сомнений и вопросов на тему вакцинации. На инфочасе семейные врачи Алина Тереп и Александра Гаркуша, а также педиатр Юлле Уусталу расскажут о самых важных темах и ответят на вопросы о вакцинации от зрителей.
Инфочас по вопросам вакцинации детей от коронавируса состоится 15 декабря с 16:00 по 17:00 в Facebook, а присоединиться к нему можно здесь.
Вопросы от зрителей к семейным врачам и педиатру также принимаются заранее. Для того, чтобы задать свой вопрос, нужно написать его в комментарии под постом.