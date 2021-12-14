В среду пройдет инфочас по вопросам вакцинации детей — на русском языке

Для сохранения контактного обучения крайне важен высокий уровень вакцинации в школьной семье. У родителей и самих детей есть множество сомнений и вопросов на тему вакцинации. На инфочасе семейные врачи Алина Тереп и Александра Гаркуша, а также педиатр Юлле Уусталу расскажут о самых важных темах и ответят на вопросы о вакцинации от зрителей.

Инфочас по вопросам вакцинации детей от коронавируса состоится 15 декабря с 16:00 по 17:00 в Facebook, а присоединиться к нему можно здесь.

Вопросы от зрителей к семейным врачам и педиатру также принимаются заранее. Для того, чтобы задать свой вопрос, нужно написать его в комментарии под постом.