ФОТО | Трагедия на Юмера: убийцу матери двоих детей приговорили к 14 годам тюрьмы

В целях защиты несовершеннолетних детей женщины, на глазах которых произошло убийство, с согласия сторон дело рассматривалось за закрытыми дверями. На прошедшем в октябре первом заседании Пыйклягу успел заявить: ”У меня в руках было оружие, но я не стрелял!”

Убийство произошло 5 января в многоквартирном доме на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. 80-летний Мати Пыйклягу застрелил свою соседку, 36-летнюю Полину. В квартире на этот момент находились два ребенка женщины, которым было 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Двое маленьких детей якобы не давали мужчине спать. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако жители дома говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Убийство было совершено из револьвера. Примечательно, что у Мати не было разрешения на оружие.

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