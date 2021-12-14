14.12.2021, 10:10
Полиция ищет пропавшего три недели назад 52-летнего мужчину
Politsei foto
Полиция просит помощи общественности в поисках 52-летнего Айна, который примерно три недели назад ушел из дома в волости Мульги и не вернулся.
Полиции поступило сообщение о пропаже Айна, которого родственники и соседи в последний раз видели примерно три недели назад. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Айн и где он может находиться. На данный момент полиция связалась с его знакомыми в деревне Каркси и волости Мульги, но никто о нем ничего не знает. Также проверены его обычные маршруты к соседним хуторам. Поиски продолжаются.
Его рост 170 см, худой, с каштановыми волосами и длинной бородой. Неизвестно, во что он одет. Мобильного телефона при себе нет.
Всех, кто видел в последние недели этого мужчину или знает, где он находится, просят позвонить на номер 112.