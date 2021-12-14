Полиция ищет пропавшего три недели назад 52-летнего мужчину

Полиции поступило сообщение о пропаже Айна, которого родственники и соседи в последний раз видели примерно три недели назад. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Айн и где он может находиться. На данный момент полиция связалась с его знакомыми в деревне Каркси и волости Мульги, но никто о нем ничего не знает. Также проверены его обычные маршруты к соседним хуторам. Поиски продолжаются.